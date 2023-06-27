Владлена Бобровникова: «Я продолжаю курс химиотерапии, но в душе порхают бабочки от удовольствия, что я выздоравливаю от рака!»

Теги сборная России жен Владлена Бобровникова Гандбол

Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова рассказала о лечении от рака.

Ранее 35-летней спортсменке диагностировали лимфому Ходжкина – опухолевое заболевание лимфатической системы.

«Я прошла четыре химиотерапии. Сегодня была первая КТ, которая должна было прояснить ситуацию, как проходит лечение, как реагируют лимфоузлы на него! Подобрали ли мне правильный протокол химиотерапии (у меня сильный BEACOPP 14).

Утром я сделала КТ и с нетерпением ждала расшифровки! Связалась с двумя моими онкологами сразу, не могла ждать! Они сказали, что это частичная ремиссия, динамика отличная, некоторые узлы вообще пропали, а другие уменьшились в два раза!

Итог: я продолжаю свой курс химиотерапии, осталось две штуки, я на финишной прямой, но в душе порхают бабочки от удовольствия, что я стараюсь и работаю над собой не зря, синяки на венах не зря, лысая я хожу не зря, что я ВЫЗДОРАВЛИВАЮ от РАКА!» – написала Бобровникова в инстаграме.

«Я переборю болезнь. Это будет нелегко, но я смогу». Вдохновляющий монолог нашей чемпионки, у которой нашли рак

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6 комментариев

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Иван Алейников
Здесь выдержка нужна, 5 лет ремиссии. Терпения
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Бартоломью Робертс
Влада всегда была очень позитивным человеком :о) Здоровья нашей чемпионке.
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Сергей
Выздоровления полного и скорейшего!
+8
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Yusa Naza
Это очень долго и тяжело. Сил ей и всем близким. Желаю победы.
+3
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Silent2006
Здоровья тебе, Влада! Мы в тебя верим!)
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Элтай Шахмаров
здоровья и бодрости духа!
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