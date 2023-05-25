Владлена Бобровникова: «Потеря волос от химиотерапии – один из тяжелых моментов, тем более для женщины. Даже поплакала, когда осознала, что буду лысой»

Владлена Бобровникова призналась, что ее тяготит потеря волос из-за химиотерапии.

«Потеря волос – она точно будет: в протоколе есть лекарство, которое дает этот эффект. У меня пока нет представления, как это освещать. Потеря волос – один из тяжелых моментов, тем более для женщины. Я у всех докторов и медсестер спрашивала: а когда я потеряю волосы? Провела полный опрос в клинике.

И вот, в первый день второго курса (в пятницу) у меня начали лезть волосы: то есть проводишь по голове, и что-то остается в ладони. У меня давно были длинные волосы, и за пару дней до госпитализации я специально обрезала их под каре, чтобы не оставалось больших клоков в руках.

Как мне все советуют: чтобы не было дырок на голове, нужно ее обрить. Мы уже договорились с мужем, что он это сделает, когда придет время.

Признаю, этот момент тяжелый. Не было такого: ай, я сильная, волосы потеряю, потом отрастут – пофиг. Нет. Я даже поплакала, когда осознала, что буду лысой. Это обидно и неприятно.

Но я показала всем, как выбирала косыночки в магазине – люди мне даже помогали. И из шести я взяла пять! Может, куплю парик. И это тоже, наверное, буду освещать», – рассказала олимпийская чемпионка по гандболу.

«Я переборю болезнь. Это будет нелегко, но я смогу». Вдохновляющий монолог нашей чемпионки, у которой нашли рак