Владлена Бобровникова: «Потеря волос от химиотерапии – один из тяжелых моментов, тем более для женщины. Даже поплакала, когда осознала, что буду лысой»

Теги сборная России жен Владлена Бобровникова Гандбол

Владлена Бобровникова призналась, что ее тяготит потеря волос из-за химиотерапии.

«Потеря волос – она точно будет: в протоколе есть лекарство, которое дает этот эффект. У меня пока нет представления, как это освещать. Потеря волос – один из тяжелых моментов, тем более для женщины. Я у всех докторов и медсестер спрашивала: а когда я потеряю волосы? Провела полный опрос в клинике. 

И вот, в первый день второго курса (в пятницу) у меня начали лезть волосы: то есть проводишь по голове, и что-то остается в ладони. У меня давно были длинные волосы, и за пару дней до госпитализации я специально обрезала их под каре, чтобы не оставалось больших клоков в руках.

Как мне все советуют: чтобы не было дырок на голове, нужно ее обрить. Мы уже договорились с мужем, что он это сделает, когда придет время.

Признаю, этот момент тяжелый. Не было такого: ай, я сильная, волосы потеряю, потом отрастут – пофиг. Нет. Я даже поплакала, когда осознала, что буду лысой. Это обидно и неприятно.

Но я показала всем, как выбирала косыночки в магазине – люди мне даже помогали. И из шести я взяла пять! Может, куплю парик. И это тоже, наверное, буду освещать», – рассказала олимпийская чемпионка по гандболу.

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1 комментарий

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Виталий Желтоусов
Мы верим в тебя Влада!!! Здоровья тебе - победа будет за тобой!!!
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