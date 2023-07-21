Манагарова об отстранении россиян: «Это очень плохо будет влиять на развитие спорта и на конкуренцию во всем мире»

Гандболистка Юлия Манагарова высказалась об отстранении россиян от международных соревнований.

«В этом ничего позитивного и хорошего нет, так как спорт должен быть вне политики. Но так как ситуация нам показывает, что это все связано с именно с политикой, это очень плохо будет влиять на спортсменов, на развитие спорта в общем да и вообще на конкуренцию во всем мире в спорте.

Это как забирают какую-то возможность, мечту. Спортсмены все работают, готовятся, и это может быть единственный шанс попасть на такие соревнования, как чемпионат мира или Европы, Олимпиада.

Нам главное делать свою работу, получать от этого удовольствие, делать себя лучше каждый день. Все зависит от Бога, от ситуации, поэтому есть, конечно же, надежда в сердце», – сказала серебряный призер Игр-2020.