Манагарова об отстранении россиян: «Это очень плохо будет влиять на развитие спорта и на конкуренцию во всем мире»

Теги сборная России жен МОК Париж-2024 Юлия Манагарова ТАСС Гандбол

Гандболистка Юлия Манагарова высказалась об отстранении россиян от международных соревнований.

«В этом ничего позитивного и хорошего нет, так как спорт должен быть вне политики. Но так как ситуация нам показывает, что это все связано с именно с политикой, это очень плохо будет влиять на спортсменов, на развитие спорта в общем да и вообще на конкуренцию во всем мире в спорте. 

Это как забирают какую-то возможность, мечту. Спортсмены все работают, готовятся, и это может быть единственный шанс попасть на такие соревнования, как чемпионат мира или Европы, Олимпиада.

Нам главное делать свою работу, получать от этого удовольствие, делать себя лучше каждый день. Все зависит от Бога, от ситуации, поэтому есть, конечно же, надежда в сердце», – сказала серебряный призер Игр-2020. 

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2 комментария

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shahmur
Выдает желаемое за действительное. Они даже не заметят этого, и будет дальше благополучно разаиваться.
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Olga.t
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал спорт неотъемлемой частью государственной политики.

Выражение "спорт вне политики" потеряло смысл и стало ходячим мемом.
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