Анна Сень: «На Париж я надежду потеряла, но надеюсь, что в дальнейшем нас будут потихонечку допускать»

Теги сборная России жен МОК Париж-2024 Анна Сень ТАСС Гандбол

Гандболистка Анна Сень высказалась об участии в Олимпийских играх в Париже-2024.

«К сожалению, на Париж я надежду потеряла, но надеюсь, что в дальнейшем нас будут потихонечку допускать. Читая все новости, что пишет МОК и так далее, к сожалению, я лично надежду потеряла.

Мне очень жаль тех молодых девчонок, которые пропускают сейчас Олимпиаду и не смогут себя проявить так, как проявили мы себя в 2016 и 2021 годах.

Но, я думаю, с такими решениями мы должны становиться только сильнее, ждать, пока нас допустят, и вернуться только за золотыми медалями».

Люди готовятся, люди мечтают о международных соревнованиях, люди верят, что Россия может выигрывать на этих международных соревнованиях. Мы не один раз доказывали и показывали, что мы сильная спортивная нация, которая обязана участвовать», – сказала олимпийская чемпионка. 

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