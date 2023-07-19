Виталий Смирнов о статусе беженцев: «Это категория, которая к нам не относится. Наши спортсмены проживают в своей стране»

Виталий Смирнов объяснил, почему к российским спортсменам неприменим статус беженцев.

«Есть случаи, когда спортсмены вынуждены уезжать из своих стран и не успевают оформить политическое убежище в других. Чтобы не лишать этих спортсменов возможности участвовать в Олимпийских играх из-за всевозможных политических осложнений, был создан статус беженцев.

Это совершенно другая категория, которая к нам, безусловно, не относится. Сейчас некоторые вносят путаницу, но это не так – мы не беженцы, к нам это не относится.

Наши спортсмены проживают в своей стране, а это может касаться только тех, кто покинул страну», – заявил почетный член Международного олимпийского комитета ( ) Виталий Смирнов.