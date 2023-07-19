Виталий Смирнов о статусе беженцев: «Это категория, которая к нам не относится. Наши спортсмены проживают в своей стране»

Теги МОК Виталий Смирнов Олимпийская сборная России Париж-2024 ТАСС Легкая атлетика

Виталий Смирнов объяснил, почему к российским спортсменам неприменим статус беженцев.

«Есть случаи, когда спортсмены вынуждены уезжать из своих стран и не успевают оформить политическое убежище в других. Чтобы не лишать этих спортсменов возможности участвовать в Олимпийских играх из-за всевозможных политических осложнений, был создан статус беженцев.

Это совершенно другая категория, которая к нам, безусловно, не относится. Сейчас некоторые вносят путаницу, но это не так – мы не беженцы, к нам это не относится.

Наши спортсмены проживают в своей стране, а это может касаться только тех, кто покинул страну», – заявил почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
«Это категория, которая к нам не относится. --- Тебя спрашивать не будут. И предлагать будут спортсменам, а не тебе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий