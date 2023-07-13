Маслова о критике Трефилова из-за ее переходов: «У него старые понятия о гандболе. Это так ожидаемо, что он мог так наброситься»

Российская гандболистка Валерия Маслова высказалась о критике из-за отъезда из России.

Прошлый сезон Маслова провела во французском клубе «Мец», став чемпионкой и обладательницей Кубка Франции. В следующем сезоне она будет выступать за французский «Брест».

— Твой переезд во французский «Мец» на фоне происходящего с российским спортом вызвал шум. Сделай ты это в 2021-м, никто бы и слова ни сказал. Как ты справлялась с негативом?

— Честно, я не читала.

Прекрасно знаю российских болельщиков, они очень преданы гандболу, но в то же время иногда слишком много осуждают, не зная сути, как принималось решение, почему.

Когда я подписывала контракт, сказала семье, что не буду ничего читать и чтобы они мне не присылали статей. Семья меня поддержала, они прекрасно понимали, почему я сделала такой выбор, и после мы это не обсуждали.

— Наезд Евгения Трефилова тоже не видела?

— Если честно, я даже не читала, что он там говорил. Ты знаешь?

— Если коротко, что ты бегаешь по командам и ищешь теплое место.

— Трефилов — старая школа, старые понятия о гандболе. Для него также проблема, если легионеры играют в российских командах, для него также проблема — вызывать игроков в сборную, если они не играют в России. Но европейский гандбол — высокий уровень, абсолютный профессионализм.

Это так ожидаемо, что он мог так наброситься. Ок, если я бегаю из клуба в клуб, я могу это делать, это мое решение. Я приехала в Черногорию, у меня был хороший сезон, я приехала во Францию, у меня был хороший сезон. Просто у разных игроков есть разные обстоятельства. Еще раз скажу, что у меня в « » в команде был игрок, с которым невозможно конкурировать, поэтому мне нужно было бежать. Да, можно было выбрать другой российский клуб, а можно было уехать в Европу.

Я приехала в Европу не как , которая в «Ростов-Доне» играла. Я просто пришла. Они смотрели на мои результаты, на мою работу. Я хотела работать с разными тренерами, увидеть разные культуры, потому что с 16 лет я видела легионеров, их менталитет мне казался интересным, я хотела узнавать новое.

Если это бегать из клуба в клуб, я могу называть это так. Это мой выбор. Если я захочу перейти в другой клуб в следующем сезоне, я это сделаю. Почему нет? – сказала Маслова.