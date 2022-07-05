Трефилов о переходе Масловой в «Мец»: «Это отвратительно. Бегает по командам, ищет теплое место, вдруг повезет»

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов отреагировал на переход россиянки Валерии Масловой во французский «Мец».
«Это отвратительно. Ну перешла и перешла. Единственное, что теперь уровень гандбола понижается в стране, остальное на их совести. У нее был подписан контракт с ЦСКА, были созданы идеальные условия. Они все плюнули в компот, который поставил Шишкарев.
Почему отношусь отвратительно? На сегодняшний день у нас два спонсора, которые вкладывают большие средства и пытаются поддержать гандбол. Захотят ли они теперь вкладывать еще?
Вяхирева перед переходом в Норвегию себя показала, понять можно, она хочет поиграть в Лиге чемпионов. А Маслова где поиграла? Бегает по командам, ищет теплое место, вдруг повезет. Игрок должен научиться играть, потом переходить куда-то», – сказал Трефилов.
В прошлом сезоне Маслова выступала за черногорскую «Будучность» и московский ЦСКА.