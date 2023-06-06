Трефилов о победе Вяхиревой в ЛЧ с норвежским клубом: «Я рад за нее. Но для российского гандбола было бы лучше, если бы она осталась здесь»

Теги Ростов-Дон сборная России жен Евгений Трефилов Лига чемпионов жен Анна Вяхирева ЦСКА жен Кристианстад Гандбол

Евгений Трефилов оценил победу российской гандболистки Анны Вяхиревой в Лиге чемпионов.

Вяхирева выступает за норвежский клуб «Виперс Кристианстад», который стал победителем соревнований в этом сезоне. До лета 2022 года россиянка играла за «Ростов-Дон».

«Я рад за нее, что она выиграла Лигу чемпионов. Она достигла своей цели, молодец. Но еще больше был бы рад, если бы она выиграла, когда играла за «Ростов-Дон».

Был бы рад в два раза сильнее, потому что это моя страна выиграла. Тем более если бы в клубе играли представители России, не датчане, японцы или кто-то еще.

Конечно, переезд в норвежский чемпионат был ее решением. Но я считаю, что для российского гандбола было бы лучше, если бы она осталась здесь. А сейчас я не уверен, что она вернется.

Я признаю ее успех, но для меня важнее хорошие результаты российских команд – «Ростова», ЦСКА и других. В таком случае у нас в стране были бы топовые клубы. 

У нас есть родина, за которую мы должны отвечать и бороться», – заявил бывший главный тренер женской сборной России по гандболу.

«Сумасшествие, что все получилось в первом сезоне». Трефилов разнес Вяхиреву за отъезд в Норвегию, а она там все выиграла

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1 комментарий

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сервисник
"Поздравляю, конечно, но не от всего сердца" (с)

Анна гандбольный Месси! Она достояние всего мира, пусть радует всех нас и дальше!
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