Трефилов о победе Вяхиревой в ЛЧ с норвежским клубом: «Я рад за нее. Но для российского гандбола было бы лучше, если бы она осталась здесь»

Евгений Трефилов оценил победу российской гандболистки Анны Вяхиревой в Лиге чемпионов.

Вяхирева выступает за норвежский клуб «Виперс Кристианстад», который стал победителем соревнований в этом сезоне. До лета 2022 года россиянка играла за «Ростов-Дон».

«Я рад за нее, что она выиграла Лигу чемпионов. Она достигла своей цели, молодец. Но еще больше был бы рад, если бы она выиграла, когда играла за «Ростов-Дон».

Был бы рад в два раза сильнее, потому что это моя страна выиграла. Тем более если бы в клубе играли представители России, не датчане, японцы или кто-то еще.

Конечно, переезд в норвежский чемпионат был ее решением. Но я считаю, что для российского гандбола было бы лучше, если бы она осталась здесь. А сейчас я не уверен, что она вернется.

Я признаю ее успех, но для меня важнее хорошие результаты российских команд – «Ростова», ЦСКА и других. В таком случае у нас в стране были бы топовые клубы.

У нас есть родина, за которую мы должны отвечать и бороться», – заявил бывший главный тренер женской сборной России по гандболу.

«Сумасшествие, что все получилось в первом сезоне». Трефилов разнес Вяхиреву за отъезд в Норвегию, а она там все выиграла