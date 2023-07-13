Российская гандболистка Валерия Маслова высказалась об участии в Олимпийских играх.

Прошлый сезон Маслова провела во французском клубе «Мец», став чемпионкой и обладательницей Кубка Франции. В следующем сезоне она будет выступать за французский «Брест».

– Находиться в стране, где через год состоится Олимпиада, на которой в теории ты могла сыграть, больно?

– Я, наверное, приняла эту ситуацию.

Вот, например, я вообще не вижу, что в Бресте они готовятся к Олимпиаде. Единственное, что у нас в этом году всего четыре недели выходных, потому что им нужно было сделать сборную. Мы сезон закончили 10 июня, а начинаем 10 июля. Вот это меня затронуло. Я говорю: «Извините, но мы 11 месяцев играли и сейчас 4 недели отдыха. Чего?»

Про Олимпиаду… От меня не зависит ничего, я даже не знаю, взяли бы меня. Конечно, я хотела бы поехать.

Недавно видела фото олимпийского мерча. Там написано «Все виды спорта для всех людей». Я считаю, что это совершенно неправильно, это не так. Эта Олимпиада — полная политика. Поэтому я считаю, что в данной ситуации, когда вы не допускаете одну из величайших стран на Олимпиаду, вы не можете писать на мерче такое. Лучше бы написали «Мир во всем мире», что «Спорт – един», но ведь спорт сейчас тоже не един, по сути.

Я всегда считала, что Олимпиада – событие, где люди объединяются, но не сейчас. Мне обидно за атлетов. Люди готовятся всю жизнь, есть виды спорта, где только Игры считаются величайшим достижением и ничего больше. Происходящее – неправильно.

– Тебе важно выступить на Олимпиаде?

– Олимпиада, наверное, у многих детская мечта. Это такой же турнир, как чемпионат мира, чемпионат Европы. Там вы играете с теми же командами. Олимпиада – это вот что-то такое… Ты хочешь попасть туда, хочешь быть во всей этой суете, в олимпийской деревне, общаться со спортсменами, смотреть, как кто-то выигрывает и кто-то проигрывает. Мне кажется, объединение, которое происходит между спортсменами во время Олимпиады, это то, о чем мечтают люди.

Я хочу попасть на Игры. В России, например, с таким количеством игроков намного тяжелее попасть в сборную на Олимпиаду, чем ее выиграть. Для меня победой будет просто попасть на этот турнир. А если ты на Олимпиаде, там последнее отдашь. Я бы хотела попасть на Олимпиаду с Россией, петь свой гимн, носить свой флаг на груди. Это было бы очень классно, – сказала Маслова.