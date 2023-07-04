Сергей Шишкарев: «Мы не отказались от идеи проведения в России чемпионата мира или Европы. Такая задача по-прежнему стоит, убежден, что мы сможем ее выполнить»

Сергей Шишкарев прокомментировал перенос женского ЧЕ-2026 из России в другую страну.

«Принимая во внимание тот факт, что я являлся главным инициатором и вдохновителем подготовки российской заявки на проведение женского чемпионата Европы 2026 года, конечно, сейчас присутствует разочарование от того, что он будет перенесен в другую страну.

Как только возглавил ФГР, сразу же поставил задачу – организовать в России крупный турнир с участием сильнейших европейских спортсменов. Была проделана масштабная работа, которую EHF по достоинству оценила и доверила России проведение Евро.

За последние восемь лет мы успешно провели в Екатеринбурге, Москве и Казани юношеский, молодежный и пляжный чемпионаты мира.

Вместе с тем отчетливо понимаем, что в сложившихся условиях будет очень сложно выполнить все необходимые критерии, связанные с международными аспектами подготовки.

Подготовка чемпионата Европы предполагает несколько этапов, которые необходимо вовремя реализовывать. Но это не означает, что мы совсем отказались от идеи проведения в России чемпионата мира или Европы.

Такая задача по-прежнему стоит, и я убежден, что мы сможем ее выполнить в другие сроки», – отметил глава ФГР.

