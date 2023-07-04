Женский чемпионат Европы по гандболу 2026 года будет перенесен из России в другую страну

Теги чемпионат Европы жен ФГР EHF Гандбол

Женский чемпионат Европы по гандболу-2026 будет перенесен из России.

Об этом сообщила Федерация гандбола России (ФГР). 

«Европейская федерация гандбола будет искать альтернативные варианты места проведения турнира.

20 ноября 2021 года Внеочередной конгресс ЕГФ утвердил Россию в качестве организатора женского чемпионата Европы 2026 года.

Для нашей страны это было знаковым решением. Болельщики должны были получить возможность увидеть в Москве и Санкт-Петербурге игру лучших европейских гандболисток.

К сожалению, на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях. А текущие условия не позволяют своевременно реализовать все этапы подготовки к такому крупному турниру.

Это касается инспекционных визитов представителей ЕГФ, технического обеспечения арен, приезда болельщиков из других стран и других ключевых оперативных вопросов.

В связи с этим после консультаций с руководством ЕГФ было принято решение о переносе чемпионата Европы 2026 года из России в другую страну.

Для всего российского спортивного и гандбольного сообщества оно является очень тяжелым, ведь для того, чтобы получить право организовать турнир, была проведена огромная работа. Надеемся на понимание поклонников гандбола», – говорится на сайте ФГР

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21 комментарий

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roentgen
Дожить нужно до 2026
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0
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Роман Абрамов
Как гром среди ясного неба
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Гур
А как же мировой гандбольный рекорд?
+5
0
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Kapitan Klos
"К сожалению, на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях." - а что случилось?
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Atsuktuvas
Слить Всё Окончательно
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Koulmann
Тут понятно. Сложно проводить ЧЕ в стране, где в любой день какой-нибудь военный перец решит устроить какой-нибудь марш с зенитками и танками на город проведения соревнований..
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Семён Смирнов
Толстючий намëк, что вот это всё ещё отнюдь не на один год)
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Topson_77
Ответ ДМ-1чемпион
Для полной абсурдности подобного решения, надо перенести чемпионат в Израиль, где царит "мир и полное взаимопонимание"! А ХА ХА
Израиль оккупирует чужую территорию?
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Илья Савчук
Ответ ДМ-1чемпион
Мечтатели. Они думают, что вообще будут какие-то чемпионаты Европы!
ты ещё не устал тут пороть чушь?
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Дани Алисса
Ответ Topson_77
Израиль оккупирует чужую территорию?
конечно,голандские высоты например
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dimkaa1
Ответ Гур
А как же мировой гандбольный рекорд?
Ждал этого комментария :)
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Антон Романов
Ответ D-eisler@yandex.ru
ты про Голанские высоты?
наверное про Косово или Фолкленды, а еще есть Гибралтар, Северный Кипр. И этот список можно продолжать бесконечно
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АРХАТ
Ответ Kapitan Klos
"К сожалению, на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях." - а что случилось?
Рейдерский захват территории
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Swerige78
В Швецию можно перенести, на сегодняшний день Швеция как гандбольная держава больше достойна чем кто либо!
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Ola BP
В Израиль?
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La Gushka
Лет десять следующих пройдут БЕЗ МС в России. Память зла.
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Антон Александров
Все больны гандболом...
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