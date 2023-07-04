Женский чемпионат Европы по гандболу 2026 года будет перенесен из России в другую страну

Женский чемпионат Европы по гандболу-2026 будет перенесен из России.

Об этом сообщила Федерация гандбола России (ФГР).

«Европейская федерация гандбола будет искать альтернативные варианты места проведения турнира.

20 ноября 2021 года Внеочередной конгресс ЕГФ утвердил Россию в качестве организатора женского чемпионата Европы 2026 года.

Для нашей страны это было знаковым решением. Болельщики должны были получить возможность увидеть в Москве и Санкт-Петербурге игру лучших европейских гандболисток.

К сожалению, на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях. А текущие условия не позволяют своевременно реализовать все этапы подготовки к такому крупному турниру.

Это касается инспекционных визитов представителей ЕГФ, технического обеспечения арен, приезда болельщиков из других стран и других ключевых оперативных вопросов.

В связи с этим после консультаций с руководством ЕГФ было принято решение о переносе чемпионата Европы 2026 года из России в другую страну.

Для всего российского спортивного и гандбольного сообщества оно является очень тяжелым, ведь для того, чтобы получить право организовать турнир, была проведена огромная работа. Надеемся на понимание поклонников гандбола», – говорится на сайте .