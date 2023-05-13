Сергей Шишкарев: «Бобровникова – боец в любых ситуациях, как на площадке, так и в жизни. Поэтому абсолютно уверен, что она справится с болезнью»

Теги сборная России жен Сергей Шишкарев ФГР Владлена Бобровникова Гандбол

Председатель высшего совета ФГР Сергей Шишкарев поддержал Владлену Бобровникову.

Ранее стало известно, что олимпийской чемпионке по гандболу диагностировали лимфому Ходжкина. 

«Многим из нас в жизни приходится проходить через непростые испытания. Сейчас такой момент случился у Влады.

Знаю ее как блестящую гандболистку, бойца в любых ситуациях как на площадке, так и в жизни, и поэтому абсолютно уверен, что она справится с болезнью. Олимпийские чемпионки не сдаются.

Мы в курсе положения дел и находимся на связи с руководителями «Ростов-Дона». Пожелаю Владлене здоровья, терпения, силы воли и выражаю слова поддержки от всей нашей российской гандбольной семьи», – сказал Шишкарев. 

 

1 комментарий

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Виталий Желтоусов
Держись Влада - здоровья тебе
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