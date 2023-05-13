Сергей Шишкарев: «Бобровникова – боец в любых ситуациях, как на площадке, так и в жизни. Поэтому абсолютно уверен, что она справится с болезнью»

Председатель высшего совета ФГР Сергей Шишкарев поддержал Владлену Бобровникову.

Ранее стало известно, что олимпийской чемпионке по гандболу диагностировали лимфому Ходжкина.

«Многим из нас в жизни приходится проходить через непростые испытания. Сейчас такой момент случился у Влады.

Знаю ее как блестящую гандболистку, бойца в любых ситуациях как на площадке, так и в жизни, и поэтому абсолютно уверен, что она справится с болезнью. Олимпийские чемпионки не сдаются.

Мы в курсе положения дел и находимся на связи с руководителями «Ростов-Дона». Пожелаю Владлене здоровья, терпения, силы воли и выражаю слова поддержки от всей нашей российской гандбольной семьи», – сказал Шишкарев.