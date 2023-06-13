Россиянка Дарья Дмитриева признана лучшей гандболисткой сезона в чемпионате Словении

Теги сборная России жен Крим Меркатор Дарья Дмитриева ЦСКА жен Гандбол

Олимпийская чемпионка Рио-2016 по гандболу россиянка Дарья Дмитриева признана лучшей гандболисткой сезона в чемпионате Словении.

Об этом сообщила Федерация гандбола Словении. 27-летняя Дмитриева получила звание лучшего игрока по версии представителей клубов.

В минувшем сезоне россиянка на правах аренды выступала за «Крим», в составе которого сыграла 13 матчей и забила 47 мячей. Команда стала победителем словенского чемпионата.

В мае Дмитриева досрочно вернулась в ЦСКА, с которым также выиграла титул чемпионки России.

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