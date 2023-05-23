Дарья Дмитриева возвращается в ЦСКА из аренды в словенском «Криме» на финал Суперлиги
Дарья Дмитриева возвращается в ЦСКА из аренды в словенском «Криме».
Об этом сообщает пресс-служба женского гандбольного клуба ЦСКА.
«Наш клуб и «Крим Меркатор» достигли договоренностей о досрочном отзыве из аренды разыгрывающей Дарьи Дмитриевой, которая будет заявлена на матчи финала OLIMPBET Суперлиги-2022/23.
Процесс переговоров со словенским клубом начался, когда стало понятно, что Антонина Скоробогатченко пропустит остаток сезона. Но был затянут по той причине, что сезон в Словении еще не закончился и клуб был не готов отпустить разыгрывающую.
Контракт ЦСКА с Дмитриевой будет расторгнут после 1 июля 2023 года, и в следующем сезоне спортсменка сможет выступать в «Крим Меркаторе» уже не на правах аренды», – говорится в сообщении пресс-службы.
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