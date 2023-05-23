Дарья Дмитриева возвращается в ЦСКА из аренды в словенском «Криме» на финал Суперлиги

Дарья Дмитриева возвращается в ЦСКА из аренды в словенском «Криме».

Об этом сообщает пресс-служба женского гандбольного клуба ЦСКА.

«Наш клуб и «Крим Меркатор» достигли договоренностей о досрочном отзыве из аренды разыгрывающей , которая будет заявлена на матчи финала OLIMPBET Суперлиги-2022/23.

Процесс переговоров со словенским клубом начался, когда стало понятно, что пропустит остаток сезона. Но был затянут по той причине, что сезон в Словении еще не закончился и клуб был не готов отпустить разыгрывающую.

Контракт ЦСКА с Дмитриевой будет расторгнут после 1 июля 2023 года, и в следующем сезоне спортсменка сможет выступать в «Крим Меркаторе» уже не на правах аренды», – говорится в сообщении пресс-службы.