Дмитриева о протесте «Ростов-Дона» на ее участие в финале ЧР: «Никаких нарушений не было ни с моей стороны, ни со стороны ЦСКА»

Гандболистка Дарья Дмитриева ответила на протест клуба «Ростов-Дон» в финале ЧР.

В этом сезоне ЦСКА, за который выступает Дмитриева, обыграл «Ростов-Дон» в финале чемпионата России. Однако ростовчане подавали протест из-за участия гандболистки в турнире: 23 мая она досрочно вернулась в ЦСКА из словенского «Крима».

– Вас позвали помочь, но в первой игре на площадке вы появились в самой концовке. Вы были уверены, что сможете сыграть? «Ростов-Дон» же подал протест на ваше участие.

– У меня даже сомнений не возникало, ведь никаких нарушений правил не было ни с моей стороны, ни со стороны ЦСКА. Сезон в Словении завершился, я была отозвана на основании арендного договора.

Почему я почти не играла в первом матче – тут нужно спрашивать нашего главного тренера Ольгу Сергеевну Акопян.

Мне кажется, главная причина была в том, что команда хорошо играла, справлялась со своей задачей, а мне нужно было просто ждать – кого-то подменить в случае необходимости, привнести свежие эмоции на скамейку, – ответила Дмитриева.

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