Вяхирева о победе «Виперс Кристиансанд» в Лиге чемпионов: «Просто сумасшествие, что все получилось в первом сезоне. Я очень горжусь»

Анна Вяхирева прокомментировала победу клуба «Виперс Кристиансанд» в Лиге чемпионов.

Россиянка перешла в норвежский клуб летом 2022 года.

В финальном матче Лиги чемпионов «Виперс Кристансанд» обыграл венгерский «Ференцварош» со счетом 28:24, Вяхирева забила 6 мячей. Она была признана самым ценным игроком (MVP) «Финала четырех».

– Я сделала свой выбор прошлым летом. Это просто сумасшествие, что все получилось в первом сезоне. Я очень, очень горжусь.

– Должно быть, для вас это особенный момент, когда дома, в России, такие условия?

– Я не хочу об этом говорить. Для меня главное – быть здесь и радоваться тому, что я играю в гандбол. Я просто стараюсь делать все возможное здесь и сейчас, – сказала Вяхирева.

«Надеюсь, что поеду домой этим летом. Я хочу увидеть друзей и семью», – добавила гандболистка.

Также Вяхирева прокомментировала слова экс-тренера женской сборной России Евгения Трефилова, который осудил ее переход в «Виперс Кристансанд».

«Я не общаюсь с Трефиловым, но меня это не беспокоит», – цитирует спортсменку VG.

Трефилов о переходе Вяхиревой в норвежский клуб: «Негативно к этому отношусь. Чуть дерево тряхнули – посыпались все червивые яблочки»