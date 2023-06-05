Вяхирева о победе «Виперс Кристиансанд» в Лиге чемпионов: «Просто сумасшествие, что все получилось в первом сезоне. Я очень горжусь»
Анна Вяхирева прокомментировала победу клуба «Виперс Кристиансанд» в Лиге чемпионов.
Россиянка перешла в норвежский клуб летом 2022 года.
В финальном матче Лиги чемпионов «Виперс Кристансанд» обыграл венгерский «Ференцварош» со счетом 28:24, Вяхирева забила 6 мячей. Она была признана самым ценным игроком (MVP) «Финала четырех».
– Я сделала свой выбор прошлым летом. Это просто сумасшествие, что все получилось в первом сезоне. Я очень, очень горжусь.
– Должно быть, для вас это особенный момент, когда дома, в России, такие условия?
– Я не хочу об этом говорить. Для меня главное – быть здесь и радоваться тому, что я играю в гандбол. Я просто стараюсь делать все возможное здесь и сейчас, – сказала Вяхирева.
«Надеюсь, что поеду домой этим летом. Я хочу увидеть друзей и семью», – добавила гандболистка.
Также Вяхирева прокомментировала слова экс-тренера женской сборной России Евгения Трефилова, который осудил ее переход в «Виперс Кристансанд».
«Я не общаюсь с Трефиловым, но меня это не беспокоит», – цитирует спортсменку VG.
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