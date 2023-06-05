Вяхирева о победе «Виперс Кристиансанд» в Лиге чемпионов: «Просто сумасшествие, что все получилось в первом сезоне. Я очень горжусь»

Теги Евгений Трефилов Лига чемпионов жен Анна Вяхирева Виперс Кристиансанд жен Гандбол

Анна Вяхирева прокомментировала победу клуба «Виперс Кристиансанд» в Лиге чемпионов.

Россиянка перешла в норвежский клуб летом 2022 года.  

В финальном матче Лиги чемпионов «Виперс Кристансанд» обыграл венгерский «Ференцварош» со счетом 28:24, Вяхирева забила 6 мячей. Она была признана самым ценным игроком (MVP) «Финала четырех». 

– Я сделала свой выбор прошлым летом. Это просто сумасшествие, что все получилось в первом сезоне. Я очень, очень горжусь.

– Должно быть, для вас это особенный момент, когда дома, в России, такие условия?

– Я не хочу об этом говорить. Для меня главное – быть здесь и радоваться тому, что я играю в гандбол. Я просто стараюсь делать все возможное здесь и сейчас, – сказала Вяхирева. 

«Надеюсь, что поеду домой этим летом. Я хочу увидеть друзей и семью», – добавила гандболистка. 

Также Вяхирева прокомментировала слова экс-тренера женской сборной России Евгения Трефилова, который осудил ее переход в «Виперс Кристансанд». 

«Я не общаюсь с Трефиловым, но меня это не беспокоит», – цитирует спортсменку VG. 

Трефилов о переходе Вяхиревой в норвежский клуб: «Негативно к этому отношусь. Чуть дерево тряхнули – посыпались все червивые яблочки»

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1 комментарий

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maks44
Аня - умница, лучшая! За таких спортсменов хочется болеть и гордиться ими.
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