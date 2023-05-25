ФГР открыла дисциплинарное дело из-за дозаявки московским ЦСКА гандболистки Дмитриевой на финал Суперлиги

Теги Ростов-Дон чемпионат России жен ФГР Дарья Дмитриева ЦСКА Гандбол

ФГР возбудила дисциплинарное дело после жалобы «Ростов-Дона» из-за дозаявки ЦСКА Дарьи Дмитриевой на финал ЧР.

ЦСКА досрочно вернул Дмитриеву из аренды у словенского «Крима».

«В четверг, 25 мая, Федерация гандбола России получила жалобу от гандбольного клуба «Ростов-Дон» о неправомерности внесения в именной заявочный лист гандбольного клуба ЦСКА на сезон-2022/23 игрока Дарьи Дмитриевой.

Федерация гандбола России возбудила дисциплинарное дело по данному вопросу с вынесением решения не позднее 31 мая.

Комиссия по организации и проведению соревнований ФГР запросила у обоих клубов дополнительные материалы», – говорится в сообщении.

Дарья Дмитриева возвращается в ЦСКА из аренды в словенском «Криме» на финал Суперлиги

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1 комментарий

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sfilatov13
цска в женском гандболе наглеет хлеще чеховских медведей, убивают любую конкуренцию на корню
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