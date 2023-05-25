ФГР открыла дисциплинарное дело из-за дозаявки московским ЦСКА гандболистки Дмитриевой на финал Суперлиги
ФГР возбудила дисциплинарное дело после жалобы «Ростов-Дона» из-за дозаявки ЦСКА Дарьи Дмитриевой на финал ЧР.
ЦСКА досрочно вернул Дмитриеву из аренды у словенского «Крима».
«В четверг, 25 мая, Федерация гандбола России получила жалобу от гандбольного клуба «Ростов-Дон» о неправомерности внесения в именной заявочный лист гандбольного клуба ЦСКА на сезон-2022/23 игрока Дарьи Дмитриевой.
Федерация гандбола России возбудила дисциплинарное дело по данному вопросу с вынесением решения не позднее 31 мая.
Комиссия по организации и проведению соревнований ФГР запросила у обоих клубов дополнительные материалы», – говорится в сообщении.
Дарья Дмитриева возвращается в ЦСКА из аренды в словенском «Криме» на финал Суперлиги
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