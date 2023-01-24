Российская гандболистка Дарья Дмитриева признана MVP 12-го раунда Лиги чемпионов

Российская гандболистка , выступающая за словенский «Крим», признана самым ценным игроком 12-го тура Лиги чемпионов.

Также Дмитриева вошла в символическую сборную тура. На счету 27-летней россиянки уже 72 гола в текущем сезоне, а в матче 12-го тура против чешского «Баника» она забросила 9 мячей.

Дмитриева в июле перешла в «Крим» из ЦСКА. Соглашение со словенским клубом рассчитано на сезон-2022/23.