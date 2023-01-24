Российская гандболистка Дарья Дмитриева признана MVP 12-го раунда Лиги чемпионов

Теги Лига чемпионов жен Крим Меркатор Дарья Дмитриева Гандбол

Российская гандболистка Дарья Дмитриева, выступающая за словенский «Крим», признана самым ценным игроком 12-го тура Лиги чемпионов. 

Также Дмитриева вошла в символическую сборную тура. На счету 27-летней россиянки уже 72 гола в текущем сезоне, а в матче 12-го тура против чешского «Баника» она забросила 9 мячей.

Дмитриева в июле перешла в «Крим» из ЦСКА. Соглашение со словенским клубом рассчитано на сезон-2022/23.

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2 комментария

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Cube Litening C:68X
Кстати да, чемпионат мира же идёт,не встретил здесь ещё ни одной новости об этом..
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
"Крим" наш)
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+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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