Дмитриева на вопрос, не сталкивалась ли она с оскорблениями за границей: «Ни разу! В Словении все адекватно»

Олимпийская чемпионка по гандболу рассказала, не сталкивалась ли она с оскорблениями за границей.

Ранее она перешла на правах аренды перешла из ЦСКА в словенский «Крим».

– С косыми взглядами и оскорблениями не сталкивались? Вы же русская.

– Ни разу! Я спокойно хожу по магазинам, болтаю с мамой по телефону, никто не поворачивается и не смотрит или что-то подобное. Здесь вообще все адекватно. Я думала, что могут возникнуть проблемы в других странах, но нет – вообще ничего. Возможно, где-то что-то и есть, но я с этим ни разу не сталкивалась.

– Чего вам больше всего не хватает в Словении? Может быть, общения как раз на русском?

– Знаете, а в Любляне можно часто услышать русский язык. Недавно я на улице услышала русскую речь. Сначала подумала, что показалось, но нет – неподалеку шел маленький мальчик, который по телефону общался на русском языке.

У меня здесь подруга живет – Катя Чечкова, мы еще в Волгограде вместе играли, так что с общением тоже проблем нет. Я всегда могу съездить к ней в гости и поговорить на родном языке.

А больше всего мне не хватает дешевого маникюра. Не могу сказать, что в России это дешевое удовольствие, но сравнивать с ценами в Словении даже и не стоит, – сказала Дмитриева.