Анна Вяхирева в третий раз признана самым ценным игроком чемпионата России среди женских команд

Гандболистка Анна Вяхирева в третий раз в карьере признана самым ценным игроком (MVP) прошлого сезона чемпионата России среди женских команд.

Выбор был сделан на основе голосования тренеров команд-участниц чемпионата России с учетом мнения жюри спортивных журналистов и итогов интернет-опроса болельщиков.

Всего в сезоне-2021/22 Вяхирева провела в Суперлиге 7 матчей, в которых забила 53 гола после 72 бросков, отдала 30 результативных передач и заработала в пользу своей команды 12 пенальти.

Вяхирева также становилась лучшей гандболисткой в сезонах-2015/16 и 2019/20. По этому показателю она сравнялась с Дарьей Дмитриевой.