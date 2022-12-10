Сергей Шишкарев: «Решение Олимпийского совета Азии о возможном допуске спортсменов России в свои квалификационные турниры заслуживает огромного уважения»

Глава Федерации гандбола России ( ) высказался о возможном выступлении российских спортсменов в Азии.

Ранее Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил содействовать участию россиян и белорусов в соревнованиях под своей эгидой.

«Решение Олимпийского совета Азии о возможном допуске спортсменов России и Беларуси в свои квалификационные турниры заслуживает огромного уважения.

Никакие политические конфликты не должны сказываться на перспективах спортсменов участвовать в таких крупнейших соревнованиях как Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы.

Со своей стороны Олимпийский комитет России и Федерация гандбола России будут продолжать вести дипломатическую работу, направленную на то, чтобы наши сборные команды получили шанс на попадание на Олимпиаду 2024 года в .

Я постоянно общаюсь по этому вопросу как с президентом Международной федерации гандбола Хассаном Мустафой, так и с главой Европейской федерации гандбола Михаэлем Видерером.

Будем консультироваться и способствовать принятию решений, которые соответствовали бы олимпийским ценностям и принципам. Женская сборная России по гандболу на двух последних Олимпиадах играла в финалах, и абсолютно ясно, что без нее турнир будет не таким полноценным.

Довольно высокого уровня сейчас и мужские сборные России и Белоруссии. На мой взгляд, любой вариант, который приблизил бы наши страны к участию в Олимпийских играх, необходимо использовать в полной мере», – сказал Шишкарев.