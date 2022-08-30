Бобровникова о чемпионате Европы: «Любой турнир без России – уже не то, потому что в женском гандболе мы одни из лидеров»

Олимпийская чемпионка Рио-2016 Владлена Бобровникова заявила, что женский чемпионат Европы по гандболу нельзя считать полноценным без сборной России.

«Для меня это уже будет не чемпионат Европы. Любой турнир без России – уже не то, потому что в женском гандболе мы одни из лидеров и регулярно занимаем призовые места.

Это уже будет не тот турнир, что раньше», – сказала Бобровникова.

Чемпионат Европы пройдет в ноябре в Словении, Македонии и Черногории. Сборная России была отстранена от участия в заключительных матчах отбора.