Федерация гандбола России хочет организовать турнир с участием мужских команд из Азии

Федерация гандбола России хочет организовать турнир с мужскими командами из Азии.

Об этом сообщил глава организации Лев Воронин.

«Находимся в контакте с Бахрейном, Ираном, обмениваемся информацией с Катаром. Ищем возможности для организации большого турнира, будь то в России или где-то еще.

И нашей сборной, и команде Беларуси полезно разнообразить круг спарринг-партнеров, а в названных странах Азии неплохие соперники», – заявил Воронин.