Федерация гандбола России хочет организовать турнир с участием мужских команд из Азии
Федерация гандбола России хочет организовать турнир с мужскими командами из Азии.
Об этом сообщил глава организации Лев Воронин.
«Находимся в контакте с Бахрейном, Ираном, обмениваемся информацией с Катаром. Ищем возможности для организации большого турнира, будь то в России или где-то еще.
И нашей сборной, и команде Беларуси полезно разнообразить круг спарринг-партнеров, а в названных странах Азии неплохие соперники», – заявил Воронин.
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