Федерация гандбола России хочет организовать турнир с участием мужских команд из Азии

Теги сборная России ФГР Лев Воронин Гандбол

Федерация гандбола России хочет организовать турнир с мужскими командами из Азии. 

Об этом сообщил глава организации Лев Воронин. 

«Находимся в контакте с Бахрейном, Ираном, обмениваемся информацией с Катаром. Ищем возможности для организации большого турнира, будь то в России или где-то еще.

И нашей сборной, и команде Беларуси полезно разнообразить круг спарринг-партнеров, а в названных странах Азии неплохие соперники», – заявил Воронин. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий