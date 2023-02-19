Анна Вяхирева: «От сборной не отказываюсь, но есть некоторые моменты со здоровьем. Вместе с тренером пришли к выводу, что лучше пропустить ближайший сбор»

Российская гандболистка рассказала, что пропустит ближайший сбор национальной команды из-за проблем со здоровьем.

Сейчас Вяхирева выступает за норвежский «Виперс Кристиансанд».

– На ближайшем сборе вас не увидим. Но, так понимаю, всё это по договоренности с тренерским штабом?

– Разумеется. Я от сборной не отказывалась никогда и не отказываюсь. Другое дело, что есть некоторые моменты со здоровьем. И тут очень важно грамотно все распределить.

Мое бедро, с которым история идет еще с Ростова, постоянно дает о себе знать. И если в каких-то матчах, допустим, в том же норвежском чемпионате, могу контролировать ситуацию, избегать падений на него, держать в стабильном состоянии, то в Лиге чемпионов, вы понимаете, идёт заруба...

Поэтому, конечно, после каждой игры оно опухает. В общем, мучаюсь с ним.

Что касается ближайшего сбора национальной команды, то мы созванивались с Людмилой Валериевной Бодниевой. Я объяснила ей ситуацию. И мы вместе пришли к выводу, что мне лучше пропустить этот сбор. По медицинским и логистическим причинам, резюмируем так.

Понятно, очень хотела повидаться с девчонками! Но учитывая, сколько времени заняла бы дорога, получилось бы, что на сам сбор осталось бы всего ничего. Я бы и не акклиматизировалась. Это даже опасно, – сказала Вяхирева.