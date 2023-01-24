Чемпионат мира по гандболу. Групповой раунд. Германия уступила Норвегии, Дания обыграла Египет и другие результаты
23 января прошли матчи второго группового этапа мужского чемпионата мира по гандболу.
Чемпионат мира по гандболу-2023
Мужчины
Групповой этап
Группа 3
Катовице, Польша
Катар – Аргентина – 22:26 (9:12)
Сербия – Нидерланды – 32:30 (15:17)
Германия – Норвегия – 26:28 (16:18)
Положение в группе: Норвегия – 10 очков (5 игр), Германия – 8 (5), Сербия – 6 (5), Нидерланды – 4 (5), Аргентина – 2 (5), Катар – 0 (5).
Группа 4
Мальме, Швеция
США – Бельгия – 24:22 (14:12)
Хорватия – Бахрейн – 43:32 (17:16)
Египет – Дания – 25:30 (12:17)
Положение в группе: Дания – 9 (5), Египет – 8 (5), Хорватия – 7 (5), Бахрейн – 4 (5), США – 2 (5), Бельгия – 0 (5).
Который день уже косяки с очками у команд, но никто не правит.