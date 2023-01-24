Чемпионат мира по гандболу. Групповой раунд. Германия уступила Норвегии, Дания обыграла Египет и другие результаты

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23 января прошли матчи второго группового этапа мужского чемпионата мира по гандболу. 

Чемпионат мира по гандболу-2023

Мужчины

Групповой этап

Группа 3

Катовице, Польша

Катар – Аргентина – 22:26 (9:12)

 

Сербия – Нидерланды – 32:30 (15:17)

 

Германия – Норвегия – 26:28 (16:18)

 

Положение в группе: Норвегия – 10 очков (5 игр), Германия – 8 (5), Сербия – 6 (5), Нидерланды – 4 (5), Аргентина – 2 (5), Катар – 0 (5).

Группа 4

Мальме, Швеция

США – Бельгия – 24:22 (14:12)

 

Хорватия – Бахрейн – 43:32 (17:16)

 

Египет – Дания – 25:30 (12:17)

 

Положение в группе: Дания – 9 (5), Египет – 8 (5), Хорватия – 7 (5), Бахрейн – 4 (5), США – 2 (5), Бельгия – 0 (5).

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1 комментарий

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Under
Интересно, эти новости робот публикует или человек?
Который день уже косяки с очками у команд, но никто не правит.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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