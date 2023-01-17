Чемпионат мира по гандболу. 3-й тур. Нидерланды встретятся с Норвегией, Египет против США и другие матчи
17 января пройдут матчи третьего тура группового этапа мужского чемпионата мира по гандболу.
Чемпионат мира по гандболу-2023
Мужчины
Групповой этап
3-й тур
Группа E
Катовице, Польша
Алжир – Германия – 20.00
Катар – Сербия – 22.30
Положение в группе: Германия – 4 очка (2 игры), Сербия – 2 (2), Катар – 2 (2), Алжир – 0 (2).
Группа F
Краков, Польша
Северная Македония – Аргентина – 20.00
Нидерланды – Норвегия – 22.30
Положение в группе: Норвегия – 4 (2), Нидерланды – 4 (2), Аргентина – 0 (2), Северная Македония – 0 (2).
Группа G
Йенчепинг, Швеция
Египет – США – 20.00
Хорватия – Марокко – 22.30
Положение в группе: Египет – 4 (2), Хорватия – 2 (2), США – 2 (2), Марокко – 0 (2).
Группа H
Мальме, Швеция
Бельгия – Бахрейн – 20.00
Тунис – Дания – 22.30
Положение в группе: Дания – 4 (2), Бельгия – 2 (2), Тунис – 1 (2), Бахрейн – 1 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В основной раунд выходят по три команды из группы.
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