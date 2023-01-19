Чемпионат мира по гандболу. Групповой раунд. Норвегия сыграет с Сербией, Дания встретится с Хорватией и другие матчи
19 января пройдут матчи второго группового этапа мужского чемпионата мира по гандболу.
Чемпионат мира по гандболу-2023
Мужчины
Групповой этап
Группа 3
Катовице, Польша
Катар – Нидерланды – 17.30
Германия – Аргентина – 20.00
Норвегия – Сербия – 22.30
Положение в группе: Норвегия – 4 очка (2 игры), Германия – 4 (2), Сербия – 2 (2), Нидерланды – 2 (2), Катар – 0 (2), Аргентина – 0 (2).
Группа 4
Мальме, Швеция
США – Бахрейн – 17.30
Египет – Бельгия – 20.00
Дания – Хорватия – 22.30
Положение в группе: Дания – 4 (2), Египет – 4 (2), Хорватия – 2 (2), Бахрейн – 2 (2), Бельгия – 0 (2), США – 0 (2)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Комментарии