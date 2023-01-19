Чемпионат мира по гандболу. Групповой раунд. Норвегия сыграет с Сербией, Дания встретится с Хорватией и другие матчи

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19 января пройдут матчи второго группового этапа мужского чемпионата мира по гандболу. 

Чемпионат мира по гандболу-2023

Мужчины

Групповой этап

Группа 3

Катовице, Польша

Катар – Нидерланды – 17.30

 

Германия – Аргентина – 20.00

 

Норвегия – Сербия – 22.30

 

Положение в группе: Норвегия – 4 очка (2 игры), Германия – 4 (2), Сербия – 2 (2), Нидерланды – 2 (2), Катар – 0 (2), Аргентина – 0 (2).

Группа 4

Мальме, Швеция

США – Бахрейн – 17.30

 

Египет – Бельгия – 20.00

 

Дания – Хорватия – 22.30

 

Положение в группе: Дания – 4 (2), Египет – 4 (2), Хорватия – 2 (2), Бахрейн – 2 (2), Бельгия – 0 (2), США – 0 (2)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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