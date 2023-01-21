Чемпионат мира по гандболу. Групповой раунд. Хорватия сыграет с Бельгией, Нидерланды против Германии, другие матчи

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21 января пройдут матчи второго группового этапа мужского чемпионата мира по гандболу. 

Чемпионат мира по гандболу-2023

Мужчины

Групповой этап

Группа 3

Катовице, Польша

Сербия – Аргентина – 17.30

 

Катар – Норвегия – 20.00

 

Нидерланды – Германия – 22.30

 

Положение в группе: Германия – 6 очков (3 игры), Норвегия – 6 (3), Нидерланды – 4 (3), Сербия – 2 (3), Катар – 0 (3), Аргентина – 0 (3).

Группа 4

Мальме, Швеция

Бахрейн – Египет – 17.30

 

Хорватия – Бельгия – 20.00

 

США – Дания – 22.30

 

Положение в группе: Египет – 6 (3), Дания – 5 (3), Бахрейн – 4 (3), Хорватия – 3 (3), Бельгия – 0 (3), США – 0 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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