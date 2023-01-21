Чемпионат мира по гандболу. Групповой раунд. Хорватия сыграет с Бельгией, Нидерланды против Германии, другие матчи
21 января пройдут матчи второго группового этапа мужского чемпионата мира по гандболу.
Чемпионат мира по гандболу-2023
Мужчины
Групповой этап
Группа 3
Катовице, Польша
Сербия – Аргентина – 17.30
Катар – Норвегия – 20.00
Нидерланды – Германия – 22.30
Положение в группе: Германия – 6 очков (3 игры), Норвегия – 6 (3), Нидерланды – 4 (3), Сербия – 2 (3), Катар – 0 (3), Аргентина – 0 (3).
Группа 4
Мальме, Швеция
Бахрейн – Египет – 17.30
Хорватия – Бельгия – 20.00
США – Дания – 22.30
Положение в группе: Египет – 6 (3), Дания – 5 (3), Бахрейн – 4 (3), Хорватия – 3 (3), Бельгия – 0 (3), США – 0 (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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