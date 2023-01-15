Чемпионат мира по гандболу. 2-й тур. Норвегия сыграет с Аргентиной, Дания встретится с Бахрейном и другие матчи

Теги чемпионат мира по гандболу сборная Германии сборная Дании сборная Хорватии результаты сборная Нидерландов сборная Норвегии сборная Алжира сборная Северной Македонии сборная Сербии сборная Туниса сборная Египта сборная Аргентины сборная Катара сборная Бахрейна сборная США сборная Марокко сборная Бельгии Гандбол

15 января в Польше и Швеции пройдут матчи второго тура группового этапа мужского чемпионата мира по гандболу. 

Чемпионат мира по гандболу-2023

Мужчины

Групповой этап

2-й тур 

Группа E

Катовице, Польша

Германия – Сербия – 20.00

 

Катар – Алжир – 22.30

 

Положение в группе: Сербия – 2 очка (1 игра), Германия – 2 (1), Катар – 0 (0), Алжир – 0 (1).

Группа F

Краков, Польша

Северная Македония – Нидерланды – 20.00

 

Норвегия – Аргентина – 22.30

 

Положение в группе: Норвегия – 2 (1), Нидерланды – 2 (1), Аргентина – 0 (1), Северная Македония – 0 (1).

Группа G

Йенчепинг, Швеция

Египет – Марокко – 20.00

 

Хорватия – США – 22.30

 

Положение в группе: Египет – 2 (1), США – 2 (1), Марокко – 0 (1), Хорватия – 0 (1).

Группа H

Мальме, Швеция

Бельгия – Тунис – 20.00

 

Дания – Бахрейн – 22.30

 

Положение в группе: Дания – 2 (1), Тунис – 1 (1), Бахрейн – 1 (1), Бельгия – 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В основной раунд выходят по три команды из группы.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий