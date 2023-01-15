Чемпионат мира по гандболу. 2-й тур. Норвегия сыграет с Аргентиной, Дания встретится с Бахрейном и другие матчи
15 января в Польше и Швеции пройдут матчи второго тура группового этапа мужского чемпионата мира по гандболу.
Чемпионат мира по гандболу-2023
Мужчины
Групповой этап
2-й тур
Группа E
Катовице, Польша
Германия – Сербия – 20.00
Катар – Алжир – 22.30
Положение в группе: Сербия – 2 очка (1 игра), Германия – 2 (1), Катар – 0 (0), Алжир – 0 (1).
Группа F
Краков, Польша
Северная Македония – Нидерланды – 20.00
Норвегия – Аргентина – 22.30
Положение в группе: Норвегия – 2 (1), Нидерланды – 2 (1), Аргентина – 0 (1), Северная Македония – 0 (1).
Группа G
Йенчепинг, Швеция
Египет – Марокко – 20.00
Хорватия – США – 22.30
Положение в группе: Египет – 2 (1), США – 2 (1), Марокко – 0 (1), Хорватия – 0 (1).
Группа H
Мальме, Швеция
Бельгия – Тунис – 20.00
Дания – Бахрейн – 22.30
Положение в группе: Дания – 2 (1), Тунис – 1 (1), Бахрейн – 1 (1), Бельгия – 0 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В основной раунд выходят по три команды из группы.
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