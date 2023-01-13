Чемпионат мира по гандболу. 1-й тур. Норвегия сыграет с Северной Македонией, Дания против Бельгии и другие матчи
13 января пройдут матчи первого тура группового этапа мужского чемпионата мира по гандболу.
Чемпионат мира по гандболу-2023
Мужчины
Групповой этап
Первый тур
Группа E
Катовице, Польша
Германия – Катар – 20.00
Сербия – Алжир – 22.30
Положение в группе: Германия – 0 очков (0 игр), Катар – 0 (0), Сербия – 0 (0), Алжир – (0).
Группа F
Краков, Польша
Аргентина – Нидерланды – 20.00
Норвегия – Северная Македония – 22.30
Положение в группе: Аргентина – 0 (0), Нидерланды – 0 (0), Норвегия – 0 (0), Северная Македония – (0).
Группа G
Йенчепинг, Швеция
Марокко – США – 20.00
Египет – Хорватия – 22.30
Положение в группе: Марокко – 0 (0), США – 0 (0), Египет – 0 (0), Хорватия – 0 (0).
Группа H
Мальме, Швеция
Бахрейн – Тунис – 20.00
Дания – Бельгия – 22.30
Положение в группе: Бахрейн – 0 (0), Тунис – 0 (0), Дания – 0 (0), Бельгия – 0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В основной раунд выходят по три команды из группы
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