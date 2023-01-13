Чемпионат мира по гандболу. 1-й тур. Норвегия сыграет с Северной Македонией, Дания против Бельгии и другие матчи

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13 января пройдут матчи первого тура группового этапа мужского чемпионата мира по гандболу. 

Чемпионат мира по гандболу-2023

Мужчины

Групповой этап

Первый тур 

Группа E

Катовице, Польша

Германия – Катар – 20.00

 

Сербия – Алжир – 22.30

 

Положение в группе: Германия – 0 очков (0 игр), Катар – 0 (0), Сербия – 0 (0), Алжир – (0).

Группа F

Краков, Польша

Аргентина – Нидерланды – 20.00

 

Норвегия – Северная Македония – 22.30

 

Положение в группе: Аргентина – 0 (0), Нидерланды – 0 (0), Норвегия – 0 (0), Северная Македония – (0).

Группа G

Йенчепинг, Швеция

Марокко – США – 20.00

 

Египет – Хорватия – 22.30

 

Положение в группе: Марокко – 0 (0), США – 0 (0), Египет – 0 (0), Хорватия – 0 (0).

Группа H

Мальме, Швеция

Бахрейн – Тунис – 20.00

 

Дания – Бельгия – 22.30

 

Положение в группе: Бахрейн – 0 (0), Тунис – 0 (0), Дания – 0 (0), Бельгия – 0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В основной раунд выходят по три команды из группы

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