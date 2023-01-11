Чемпионат мира по гандболу. 1-й тур. Венгрия сыграет с Южной Кореей, Швеция против Бразилии, другие матчи

12 января пройдут матчи первого тура группового этапа мужского чемпионата мира по гандболу.

Чемпионат мира по гандболу-2023

Мужчины

Польша – Швеция

Групповой этап

Первый тур

Группа А

Краков, Польша

Чили – Иран – 20.00

Испания – Черногория – 22.30

Положение в группе: Испания – 0 очков (0 игр), Черногория – 0 (0), Чили – 0 (0), Иран – 0 (0).

Группа В

Катовице, Польша

Саудовская Аравия – Словения – 20.00

Положение в группе: Франция – 0 (0), Польша – 0 (0), Словения – 0 (0), Саудовская Аравия – 0 (0).

Группа С

Гетеборг, Швеция

Кабо-Верде – Уругвай – 20.00

Швеция – Бразилия – 22.30

Положение в группе: Швеция – 0 (0), Бразилия – 0 (0), Уругвай – 0 (0), Кабо-Верде – 0 (0).

Группа D

Кристианстад, Швеция

Венгрия – Южная Корея – 20.00

Исландия – Португалия – 22.30

Положение в группе: Венгрия – 0 (0), Исландия – 0 (0), Португалия – 0 (0), Южная Корея – 0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. В основной раунд выходят по три команды из группы.