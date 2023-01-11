Чемпионат мира по гандболу. 1-й тур. Венгрия сыграет с Южной Кореей, Швеция против Бразилии, другие матчи
12 января пройдут матчи первого тура группового этапа мужского чемпионата мира по гандболу.
Чемпионат мира по гандболу-2023
Мужчины
Польша – Швеция
Групповой этап
Первый тур
Группа А
Краков, Польша
Чили – Иран – 20.00
Испания – Черногория – 22.30
Положение в группе: Испания – 0 очков (0 игр), Черногория – 0 (0), Чили – 0 (0), Иран – 0 (0).
Группа В
Катовице, Польша
Саудовская Аравия – Словения – 20.00
Положение в группе: Франция – 0 (0), Польша – 0 (0), Словения – 0 (0), Саудовская Аравия – 0 (0).
Группа С
Гетеборг, Швеция
Кабо-Верде – Уругвай – 20.00
Швеция – Бразилия – 22.30
Положение в группе: Швеция – 0 (0), Бразилия – 0 (0), Уругвай – 0 (0), Кабо-Верде – 0 (0).
Группа D
Кристианстад, Швеция
Венгрия – Южная Корея – 20.00
Исландия – Португалия – 22.30
Положение в группе: Венгрия – 0 (0), Исландия – 0 (0), Португалия – 0 (0), Южная Корея – 0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. В основной раунд выходят по три команды из группы.
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