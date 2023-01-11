Чемпионат мира по гандболу. 1-й тур. Венгрия сыграет с Южной Кореей, Швеция против Бразилии, другие матчи

Теги чемпионат мира по гандболу сборная Польши сборная Франции сборная Испании сборная Венгрии сборная Исландии сборная Словении результаты сборная Швеции сборная Черногории сборная Южной Кореи сборная Саудовской Аравии сборная Бразилии сборная Португалии сборная Чили Гандбол

12 января пройдут матчи первого тура группового этапа мужского чемпионата мира по гандболу. 

Чемпионат мира по гандболу-2023

Мужчины

Польша – Швеция

Групповой этап

Первый тур 

Группа А

Краков, Польша

Чили – Иран – 20.00

 

Испания – Черногория – 22.30

 

Положение в группе: Испания – 0 очков (0 игр), Черногория – 0 (0), Чили – 0 (0), Иран – 0 (0). 

Группа В

Катовице, Польша

Саудовская Аравия – Словения – 20.00

 

Положение в группе: Франция – 0 (0), Польша – 0 (0), Словения – 0 (0), Саудовская Аравия – 0 (0). 

Группа С

Гетеборг, Швеция

Кабо-Верде – Уругвай – 20.00

 

Швеция – Бразилия – 22.30 

 

Положение в группе: Швеция – 0 (0), Бразилия – 0 (0), Уругвай – 0 (0), Кабо-Верде – 0 (0). 

Группа D

Кристианстад, Швеция

Венгрия – Южная Корея – 20.00

 

Исландия – Португалия – 22.30

 

Положение в группе: Венгрия – 0 (0), Исландия – 0 (0), Португалия – 0 (0), Южная Корея – 0 (0). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. В основной раунд выходят по три команды из группы.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий