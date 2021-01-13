Чемпионат мира. Второй этап. Россия победила Северную Македонию, Беларусь сыграет с Египтом, другие матчи

Сегодня мужская сборная России по гандболу победила Северную Македонию на втором групповом этапе чемпионата мира.

Россияне на турнире выступают под флагом Федерации гандбола России ( ).

Чемпионат мира по гандболу

Мужчины

Египет

Второй групповой этап

Группа IV

Каир

Северная Македония – Россия – 20:32 (9:19, 11:13)





Египет – Беларусь – 20.00





Словения – Швеция – 22.30





Положение в группе: Россия – 5 очков (4 игры), Швеция – 5 (3), Египет – 4 (3), Словения – 4 (3), Беларусь – 2 (3), Северная Македония – 0 (4).

Группа III

Гиза

Швейцария – Португалия – 29:33 (15:17, 14:16)





Исландия – Франция – 20.00





Норвегия – Алжир – 22.30





Положение в группе: Португалия – 6 очков (4 игры), Франция – 6 (3), Норвегия – 4 (3), Исландия – 2 (3), Швейцария – 2 (4), Алжир – 0 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Две лучшие команды из каждой группы выходят в 1/4 финала.