Чемпионат мира. Второй этап. Россия победила Северную Македонию, Беларусь сыграет с Египтом, другие матчи

Сегодня мужская сборная России по гандболу победила Северную Македонию на втором групповом этапе чемпионата мира.
Россияне на турнире выступают под флагом Федерации гандбола России (ФГР).
Чемпионат мира по гандболу
Мужчины
Египет
Второй групповой этап
Группа IV
Каир
Северная Македония – Россия – 20:32 (9:19, 11:13)
Египет – Беларусь – 20.00
Словения – Швеция – 22.30
Положение в группе: Россия – 5 очков (4 игры), Швеция – 5 (3), Египет – 4 (3), Словения – 4 (3), Беларусь – 2 (3), Северная Македония – 0 (4).
Группа III
Гиза
Швейцария – Португалия – 29:33 (15:17, 14:16)
Исландия – Франция – 20.00
Норвегия – Алжир – 22.30
Положение в группе: Португалия – 6 очков (4 игры), Франция – 6 (3), Норвегия – 4 (3), Исландия – 2 (3), Швейцария – 2 (4), Алжир – 0 (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Две лучшие команды из каждой группы выходят в 1/4 финала.