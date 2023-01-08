Гандболист Шишкарев о санкциях против российского спорта: «Вины спортсменов во всей ситуации нет, международные запреты выглядят нелогично»

Теги сборная России МОК Олимпийская сборная России IHF Париж-2024 Даниил Шишкарев Гандбол

Капитан сборной России по гандболу Даниил Шишкарев высказался о санкциях против российского спорта.

«Мы следим за любыми изменениями в инфополе, но различные вбросы уже порядком надоели: все только говорят, но процесс особо не движется, поэтому вся эта информация идет фоном.

Мы ждем конкретных решений от МОК (Международного олимпийского комитета) и международных федераций. Предметно о чем-либо можно будет говорить, когда нам, к примеру, покажут четкий вариант квалификационного отбора на Игры. Тогда это будет отличная новость.

Злит ли эта ситуация? Конечно, и не только гандбол. Спортивный век короток, у кого-то сейчас проходят лучшие годы в карьере. Всем тяжело, не только гандболу. Особенно с учетом того, что вины спортсменов во всей этой ситуации нет, международные запреты и санкции выглядят нелогично.

Без оптимизма и надежды сейчас нельзя. Мы для этого и продолжаем тренироваться, чтобы наш спорт совсем не завял. Сейчас на сборы приглашается молодежь, наш тренер от нас не отказался, и мы продолжаем работать, чтобы национальная сборная России не умерла.

Без еврокубков и игр сборной мастерство игроков все равно падает, плюс тяжело найти мотивацию, особенно когда нет матчей и ты только тренируешься. Всем тяжело, но наш лозунг такой: сколько бы ни длились запреты и как бы тяжело ни было, мы будем продолжать выполнять свою работу.

Рано или поздно все это закончится, и мы должны быть готовы вновь достойно представлять Россию», – сказал Шишкарев.

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1 комментарий

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Alex Kvjatkovsky
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Пока есть всякие Путин-тимы, и пока спорт спонсируется террористическим правлением, никаких допусков быть не должно. Сначала в открытую говорят, что они поддерживают убийцу, а потом хотят, чтобы их обратно приняли. Едь в другую страну, заяви, что ты против войны и играй себе во что угодно.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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