Гандболист Шишкарев о санкциях против российского спорта: «Вины спортсменов во всей ситуации нет, международные запреты выглядят нелогично»

Капитан сборной России по гандболу Даниил Шишкарев высказался о санкциях против российского спорта.

«Мы следим за любыми изменениями в инфополе, но различные вбросы уже порядком надоели: все только говорят, но процесс особо не движется, поэтому вся эта информация идет фоном.

Мы ждем конкретных решений от МОК (Международного олимпийского комитета) и международных федераций. Предметно о чем-либо можно будет говорить, когда нам, к примеру, покажут четкий вариант квалификационного отбора на Игры. Тогда это будет отличная новость.

Злит ли эта ситуация? Конечно, и не только гандбол. Спортивный век короток, у кого-то сейчас проходят лучшие годы в карьере. Всем тяжело, не только гандболу. Особенно с учетом того, что вины спортсменов во всей этой ситуации нет, международные запреты и санкции выглядят нелогично.

Без оптимизма и надежды сейчас нельзя. Мы для этого и продолжаем тренироваться, чтобы наш спорт совсем не завял. Сейчас на сборы приглашается молодежь, наш тренер от нас не отказался, и мы продолжаем работать, чтобы национальная сборная России не умерла.

Без еврокубков и игр сборной мастерство игроков все равно падает, плюс тяжело найти мотивацию, особенно когда нет матчей и ты только тренируешься. Всем тяжело, но наш лозунг такой: сколько бы ни длились запреты и как бы тяжело ни было, мы будем продолжать выполнять свою работу.

Рано или поздно все это закончится, и мы должны быть готовы вновь достойно представлять Россию», – сказал Шишкарев.