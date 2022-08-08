Трефилов раскритиковал главу Федерации гандбола Норвегии: «Дурость и тупость его поведение. Гандбол должен объединять нас, а не собачиться»

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Заслуженный тренер России Евгений Трефилов раскритиковал поведение президента Федерации гандбола Норвегии Каре Гейра Лио.

Ранее Лио несколько раз призывал исключить Россию из Международной (IHF) и Европейской (EHF) федераций гандбола, а также предлагал расторгнуть контракты с российскими спонсорами. Однако IHF посчитала действия норвежского чиновника нарушением кодекса этики и вынесла ему предупреждение.

«Норвежец решил отличиться, что ли? Ну, дурость и тупость его поведение. Гандбол только обеднел на последних международных матчах без нас.

Гандбол должен быть дружным, объединять нас, а не собачиться. А Международная федерация гандбола вынесла правильное решение по этому норвежцу», – сказал Трефилов «Матч ТВ».

«Этому красавцу вынесли предупреждение, я считаю, что это сделано вовремя. Думаю, что Норвегия в последнее время возомнила, что она бога за бороду держит.

Я понимаю, что если ты все время об этом [отстранении россиян] будешь думать, то ты дуркой можешь закончить. Вот это может с ними случиться», – цитирует Трефилова РИА Новости Спорт.

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