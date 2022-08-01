Президент Международной федерации гандбола – главе ФГР Шишкареву: «Надеюсь, текущая ситуация скоро наладится. Верю, что гандбольное сообщество снова станет единым»

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Президент Международной федерации гандбола (IHF) Хассан Мустафа выразил надежду на скорую нормализацию отношений с Россией и возвращение российских команд к международным соревнованиям.

28 июля Мустафе исполнилось 78 лет. Глава ФГР Сергей Шишкарев поздравил президента IHF с праздником.

«С большим удовольствием получил ваши поздравления по случаю моего дня рождения. Ваши искренние пожелания сделали праздник еще более особенным, я счастлив чувствовать поддержку от вас и всей гандбольной семьи.

Я надеюсь, что текущая ситуация скоро наладится вслед за нашими усилиями построить лучшее и мирное будущее с помощью спорта. С верой, что гандбольное сообщество снова станет единым, я желаю вам, вашей федерации и всей гандбольной семье в России здоровья и безопасности», – сказал Мустафа.

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