Президент Международной федерации гандбола – главе ФГР Шишкареву: «Надеюсь, текущая ситуация скоро наладится. Верю, что гандбольное сообщество снова станет единым»

Президент Международной федерации гандбола ( ) Хассан Мустафа выразил надежду на скорую нормализацию отношений с Россией и возвращение российских команд к международным соревнованиям.

28 июля Мустафе исполнилось 78 лет. Глава ФГР поздравил президента IHF с праздником.

«С большим удовольствием получил ваши поздравления по случаю моего дня рождения. Ваши искренние пожелания сделали праздник еще более особенным, я счастлив чувствовать поддержку от вас и всей гандбольной семьи.

Я надеюсь, что текущая ситуация скоро наладится вслед за нашими усилиями построить лучшее и мирное будущее с помощью спорта. С верой, что гандбольное сообщество снова станет единым, я желаю вам, вашей федерации и всей гандбольной семье в России здоровья и безопасности», – сказал Мустафа.