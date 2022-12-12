Дмитрий Васильев: «Не верю в благие намерения НОК США. Сейчас идет политическая игра»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону отреагировал на призыв главы Олимпийского комитета США Сюзанны Лайонс допустить российских спортсменов к Играм-2024 в .

«Нужно к таким заявлениям относиться с осторожностью. Это не просто так, не вызывает доверие их открытость. Если бы на большом политическом уровне намечался диалог, тогда мог бы в это поверить.

Какой-то благотворительный жест, слабо в него верю. Сейчас идет политическая игра. Любое решение несет за собой цель спровоцировать на определенные действия или заявления. Не верю в благие намерения американского комитета.

Но если такое случится, будет здорово для спортсменов. Именно они больше всех страдают. Если нас допустят, это будет приятной новостью», – сказал Васильев.

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