«Китай, Япония, Южная Корея – страны, где бурно развивается гандбол». Шишкарев рассказал о планах по созданию Дальневосточной гандбольной лиги

Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев, выступая на сессии Восточного экономического форума «Спорт на Дальнем Востоке: формируя новые возможности», заявил о планах создания Дальневосточной гандбольной лиги.

В ноябре прошлого года Федерация гандбола России и Китайская гандбольная ассоциация объявили о подписании меморандума о стратегическом сотрудничестве.

Китайские гандболистки сыграют в предстоящем сезоне чемпионата России в составе команды «Феникс».

«По сути, это сборная Китая. Мы очень надеемся, что наша помощь в их подготовке, в которой участвуют и Евгений Васильевич Трефилов, и тренеры наших сборных Людмила Бодниева и Велимир Петкович, позволит дать Китаю возможность замахнуться на победу на азиатских соревнованиях и через них – выйти на Олимпийские игры.

Такой уровень взаимодействия и поддержки китайских спортсменов создает возможность для перехода к следующему этапу – созданию Дальневосточной гандбольной лиги.

Китай, Япония, Южная Корея – страны, где бурно развивается гандбол. Такой формат уже через год позволяет нам заявить в Дальневосточную гандбольную лигу клубы Приморского, Забайкальского и Хабаровского краев», – сказал Шишкарев.