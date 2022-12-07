Сергей Шишкарев: «Если примут какие-то политические решения, которые оздоровят ситуацию, то Россия может получить wild card в Париж-2024»
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев оценил шансы сборных отобраться на Олимпийские игры-2024 в Париже.
«Критическая дата – сам 2024 год. Объясню почему.
Если будут приняты какие-то политические решения, которые оздоровят ситуацию, то с учетом наших отношений с Международной федерацией гандбола, убежден, мы вполне можем получить wild card.
Потому что последние олимпийские квалификации будут играться весной 2024-го», – сказал Шишкарев.
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