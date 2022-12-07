Сергей Шишкарев: «Если примут какие-то политические решения, которые оздоровят ситуацию, то Россия может получить wild card в Париж-2024»

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев оценил шансы сборных отобраться на Олимпийские игры-2024 в .

«Критическая дата – сам 2024 год. Объясню почему.

Если будут приняты какие-то политические решения, которые оздоровят ситуацию, то с учетом наших отношений с Международной федерацией гандбола, убежден, мы вполне можем получить wild card.

Потому что последние олимпийские квалификации будут играться весной 2024-го», – сказал Шишкарев.