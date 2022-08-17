Сергей Шишкарев: «По уровню ажиотажа и организации Спартакиаду я называю мини-Олимпиадой»

Глава Федерации гандбола России ( ) поделился ожиданиями от гандбольного турнира в рамках Спартакиады.

«Всероссийская Спартакиада ожидается нами с большим интересом и волнением. По уровню ажиотажа и организации в плане гандбола я называю это мини-Олимпиадой.

А с точки зрения интенсивности – она более интенсивная, чем Олимпиада: на Играх матчи идут через день, а здесь три игры подряд, один день выходной, три игры подряд – выходной. И турнир пройдет полностью по олимпийской системе.

Интересно, что будут представлены те регионы, которые пока находятся не в топе гандбола в России. В частности, Приморский край будет представлен и мужской командой и женской.

Все команды готовы во всеоружии, амбиции у всех достаточно серьезные. Это не какие-то предсезонные тренировочные игры, а по сути мини-чемпионат России.

Думаю, что соревнования никого не оставят равнодушными. Все соскучились по гандболу, у турнира официальный статус, будут и призовые и награждение, и будут присваиваться спортивные звания», – сказал Шишкарев.

Турниры по гандболу на Спартакиаде пройдут 20-29 августа.