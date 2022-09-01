«Ситуация с Синицыным при любом исходе не красит имидж российского гандбола». Шишкарев о гандболисте, задержанном в Беларуси по делу о хулиганстве

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев прокомментировал дело в отношении российского игрока Александра Синицина, который был задержан в Беларуси по статье о хулиганстве.

По информации ФГР, суд над Синицыным стартовал накануне. 10 августа игрока задержали после драки в одном из кафе Бреста – в этом городе клуб гандболиста «Донские казаки» сейчас ведет предсезонную подготовку.

«Молодым спортсменам нужно обращать серьезное внимание на свое поведение не только на спортивной площадке, но и за ее пределами.

Мы помним историю годичной давности, когда игроки молодежной сборной России, делавшие ставки на матчи собственной команды на чемпионате Европы, были дисквалифицированы на различные сроки. Ситуация с Синицыным при любом исходе также не красит имидж российского гандбола.

Профессиональный игрок должен соблюдать режим в ходе учебно-тренировочного сбора, задумываться о возможных последствиях своих действий в общественных местах», – заявил Шишкарев.

В Беларуси начался суд над российским гандболистом Синицыным, задержанным по делу о хулиганстве. Вердикт ожидается в конце сентября