Заслуженному тренеру РФ Евгению Трефилову исполнилось 67 лет

Теги сборная России жен Евгений Трефилов ФГР Гандбол

Сегодня заслуженному тренеру России по гандболу Евгению Трефилову исполнилось 67 лет.

Трефилов – бывший главный тренер женской сборной России. Он приводил команду к победам на Олимпиаде-2016 в Рио, а также на чемпионатах мира 2001, 2005, 2007 и 2009 годов.

Сейчас специалист занимает пост вице-президента Федерации гандбола России (ФГР) и возглавляет Федерацию гандбола Краснодарского края.

«Желаем Евгению Васильевичу крепкого здоровья, успехов во всех делах, спортивного азарта, благополучия и счастья!» – говорится в поздравлении ФГР.

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