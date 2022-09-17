Трефилов об отстранении России: «Мотивация одна у нас, по Ленину: учиться, учиться и еще раз учиться. Работать и еще раз работать»

Заслуженный тренер России по гандболу поделился мнением о мотивации российских спортсменов после отстранения от международных стартов.

«Что с мотивацией у игроков сейчас? Мотивация одна у нас, по Ленину: учиться, учиться и еще раз учиться. Работать и еще раз работать. Такой же период у нас уже был, что мы начинаем: «Вот, трагедия»... Надо просто работать, чтобы, когда нас вернут на соревнования, представлять свою страну в нормальном состоянии. Посыпать голову пеплом все время – а дальше что будет?

В советское время мы не попадали на Олимпиаду. Два-три турнира всего было – чемпионат мира, соревнования среди стран Варшавского договора, а Европы не было, только Лига чемпионов, и все. Но играли и выигрывали. И тут точно так же надо подходить.

Наконец, давайте вспомним, что спорт – прежде всего для здоровья. Остальное уже надстройка. Чем больше людей будут заниматься спортом в нашей стране, тем лучше. Мы же заявляем, что у нас 48% населения занимаются спортом, надо 70% сделать. Вот давайте догонять, чтобы слова не расходились с делом», – сказал Трефилов.

Наши спортсмены жалуются на регресс и потерю мотивации из-за отстранения. Это нытье или реальная опасность?