В Беларуси начался суд над российским гандболистом Синицыным, задержанным по делу о хулиганстве. Вердикт ожидается в конце сентября

Федерация гандбола России (ФГР) прокомментировала ситуацию в отношении российского игрока Александра Синицина, который был задержан в Беларуси по статье о хулиганстве..

По информации ФГР, судебный процесс над Синицыным стартовал накануне. 10 августа его задержали после драки в одном из кафе Бреста – в этом городе клуб гандболиста «Донские казаки» сейчас проводит предсезонную подготовку.

«Делом игрока занимаются адвокаты Синицына и клуб «Донские казаки». ФГР оказывает максимально возможное содействие, конструктивно взаимодействуя с посольством России в Беларуси, российским консульством в Бресте и Белорусской федерацией гандбола.

Судебное решение по делу ожидается во второй декаде сентября. ФГР призывает до вынесения решения воздержаться от любых публичных оценок и комментариев по этому делу, в том числе и в социальных сетях, которые могут быть расценены как давление на следствие и суд и усугубить положение Александра Синицына», – заявили в ФГР.

Двукратный чемпион России по гандболу Александр Синицын задержан в Беларуси по делу о хулиганстве