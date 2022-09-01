В Беларуси начался суд над российским гандболистом Синицыным, задержанным по делу о хулиганстве. Вердикт ожидается в конце сентября

Федерация гандбола России (ФГР) прокомментировала ситуацию в отношении российского игрока Александра Синицина, который был задержан в Беларуси по статье о хулиганстве..
По информации ФГР, судебный процесс над Синицыным стартовал накануне. 10 августа его задержали после драки в одном из кафе Бреста – в этом городе клуб гандболиста «Донские казаки» сейчас проводит предсезонную подготовку.
«Делом игрока занимаются адвокаты Синицына и клуб «Донские казаки». ФГР оказывает максимально возможное содействие, конструктивно взаимодействуя с посольством России в Беларуси, российским консульством в Бресте и Белорусской федерацией гандбола.
Судебное решение по делу ожидается во второй декаде сентября. ФГР призывает до вынесения решения воздержаться от любых публичных оценок и комментариев по этому делу, в том числе и в социальных сетях, которые могут быть расценены как давление на следствие и суд и усугубить положение Александра Синицына», – заявили в ФГР.
Двукратный чемпион России по гандболу Александр Синицын задержан в Беларуси по делу о хулиганстве