Двукратный чемпион России по гандболу Александр Синицын задержан в Беларуси по делу о хулиганстве

Российский гандболист Александр Синицын был задержан во время сборов в Беларуси по делу о хулиганстве.

Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Синицын выступает за команду «Донские казаки», которая в начале августа отправилась на сборы в Брест. Сообщается, что в один из дней спортсмены посетили караоке, где были вовлечены в конфликт.

По словам знакомых Синицина, один из сотрудников заведения спровоцировал драку. После этого гандболиста задержали как участника потасовки, и на данный момент он уже две недели находится в СИЗО. Сейчас он может покинуть изолятор только при условии выплаты 10 тысяч долларов пострадавшему сотруднику караоке, а также залога следствию в размере 800 тысяч рублей.

Синицын – двукратный чемпион России по гандболу в составе «Чеховских медведей».