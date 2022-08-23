Спортивный директор «Донских казаков» о скандале вокруг Синицына: «Считаем случившееся провокацией против российского гражданина»

Конфликт с участием гандболиста «Донских казаков» Александра Синицына был спровоцирован сотрудником караоке-бара в Бресте, заявил спортивный директор таганрогского клуба Василий Филиппов.

«Ситуация следующая: адвокат вскоре должна решить вопрос о досрочном освобождении Синицына, случившееся мы считаем провокацией против российского гражданина, поэтому рассчитываем, что ситуация разрешится благополучно.

«Представьте, что в другой стране вам в лицо скажут: «Вы, русские, убирайтесь отсюда». Что вы сделаете?

Есть факт, подтверждающий, что такие слова были сказаны. Ситуация не очень приятная. Поскольку разбирательство проходит в дружественной нам стране, надеемся на справедливый исход», – сказал Филиппов.

Синицын был задержан во время сборов в Беларуси по делу о хулиганстве, уже две недели он находится в СИЗО.

Сейчас гандболист может покинуть изолятор только при условии выплаты 10 тысяч долларов пострадавшему сотруднику караоке, а также залога следствию в размере 800 тысяч рублей.

«Пострадавший пользуется ситуацией, чтобы заработать денег», – заявил спортивный директор клуба.