Екатерина Ильина: «Мысли об Олимпиаде-2024 не отбрасываем. Очень верю, что мы туда поедем»

Олимпийская чемпионка по гандболу верит, что сборной России удастся попасть на Игры-2024 в .

Российскую команду отстранили от участия в заключительных матчах отбора на чемпионат Европы в связи с событиями на Украине. На стартующем в ноябре турнире будет разыграна первая путевка на Олимпиаду в Париже.

«Чемпионат Европы будет неполноценным, раз нас там не будет. Олимпиада? Сейчас никто ничего не знает, но мы не расслабляемся, мотивация у нас сохраняется.

Здорово, что Минспорт провел Спартакиаду, мы сохраняем игровую практику. И мысли об Олимпиаде мы не отбрасываем, я очень верю, что мы туда поедем», – сказала Ильина.