Сень о Спартакиаде: «Не понимаю, как мы здесь популяризировали спорт и гандбол, если финал нашего турнира начался в 16 часов в понедельник»

Олимпийская чемпионка, гандболистка сборной Ростовской области высказалась об организации гандбольного турнира Всероссийской Спартакиады.

Сегодня в финале турнира сборная Ростовской области уступила команде Москвы (25:31).

– Чего не хватило вашей команде для победы?

– Очень много потерь у нас. К сожалению, мы не выполнили практически ни одной установки главного тренера. Он нам объяснял на видео, как мы должны сыграть, а мы не сделали этого. Результат на табло.

Поздравляю команду Москвы, они очень хорошо сыграли сегодня. Мало того, что мы не выполнили установку тренера, так еще и отвратительно сыграли в защите. Будем работать, готовиться к Суперкубку, надо брать реванш.

– Каким в целом получился турнир Спартакиады для вашей команды?

– Кроме матча с Приморским краем, я в каждом матче отыграла по 50-55 минут и на разных позициях. Это очень тяжело и физически, и морально. Выходной был только каждый четвертый день, большая нагрузка на тех, кто играет большое количество времени.

По организации все было нормально. Только я не понимаю, как мы здесь популяризировали спорт и гандбол, если финал нашего турнира начался в 16 часов в понедельник. Зрителей было немного. А так спасибо организаторам за турнир, – сказала Сень.

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