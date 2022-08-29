Российские гандболистки сыграют товарищеские матчи с командой Беларуси 1-2 октября

Теги сборная России жен Людмила Бодниева сборная Беларуси жен Александр Сытько Гандбол

Женская сборная России по гандболу проведет товарищеские матчи с командой Беларуси 1-2 октября.

Об этом сообщил главный тренер белорусской сборной Александр Сытько.

«С Людмилой Бодниевой мы договорились о товарищеских играх 1-2 октября в Минске.

Перед этим с 23 сентября проведем сбор, куда приглашаем всех сильнейших гандболисток, которые по разным причинам не готовились к играм с гречанками в марте. Тогда часть игроков преследовали травмы. Сейчас они вышли на хороший физический уровень», – сказал Сытько.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные