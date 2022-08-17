Федерация гандбола России ведет переговоры со сборными Турции, Ирана, Марокко об организации товарищеских матчей

Федерация гандбола России (ФГР) ведет переговоры со сборными Турции, Ирана, Марокко об организации товарищеских матчей на территории России.

Об этом сообщил гендиректор ФГР Лев Воронин.

«Мы ведем диалог с Турецкой федерацией гандбола об организации матчей. Сборная Марокко готова сыграть с нашей командой.

У Ирана тоже достаточно хорошая мужская сборная, мы сейчас в переговорах с ними. Но сегодняшняя логистика убивает все.

В нынешних условиях нам проще приглашать национальные сборные к нам, чем ехать к ним за границу.

Это связано с тем, что сейчас пока не выстроен валютный механизм при выезде наших сборных», — сказал Воронин.