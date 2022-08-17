Федерация гандбола России ведет переговоры со сборными Турции, Ирана, Марокко об организации товарищеских матчей

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Федерация гандбола России (ФГР) ведет переговоры со сборными Турции, Ирана, Марокко об организации товарищеских матчей на территории России. 

Об этом сообщил гендиректор ФГР Лев Воронин.

«Мы ведем диалог с Турецкой федерацией гандбола об организации матчей. Сборная Марокко готова сыграть с нашей командой.

У Ирана тоже достаточно хорошая мужская сборная, мы сейчас в переговорах с ними. Но сегодняшняя логистика убивает все.

В нынешних условиях нам проще приглашать национальные сборные к нам, чем ехать к ним за границу.

Это связано с тем, что сейчас пока не выстроен валютный механизм при выезде наших сборных», — сказал Воронин.

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