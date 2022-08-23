Во время матчей КХЛ будут показывать видеоролики, посвященные Суперсерии-1972

Во время матчей Фонбет Чемпионата будут показывать видеоролики о Суперсерии-1972.

Об этом сообщил президент ФХР и бывший вратарь сборной СССР Владислав Третьяк, участвовавший в Суперсерии.

Сборная СССР тогда впервые встретилась со сборной Канады, составленной из игроков . Канадцы выиграли 4 матча из 8, советские хоккеисты – 3, еще один закончился вничью.

«Федерация готовится к этому юбилею, мы соберем участников ближе к 28 сентября, почтим память ушедших.

Вместе с Континентальной хоккейной лигой мы сделаем ролики, которые покажем на всех стадионах во время матчей.

Хотим, чтобы тех игроков пригласили на игры, нужно, чтобы люди их вспомнили», – сказал Третьяк.

Глава ФХР также сообщил, что всем участникам Суперсерии будут подарены памятные перстни.