Во время матчей КХЛ будут показывать видеоролики, посвященные Суперсерии-1972

Во время матчей Фонбет Чемпионата КХЛ будут показывать видеоролики о Суперсерии-1972.
Об этом сообщил президент ФХР и бывший вратарь сборной СССР Владислав Третьяк, участвовавший в Суперсерии.
Сборная СССР тогда впервые встретилась со сборной Канады, составленной из игроков НХЛ. Канадцы выиграли 4 матча из 8, советские хоккеисты – 3, еще один закончился вничью.
«Федерация готовится к этому юбилею, мы соберем участников ближе к 28 сентября, почтим память ушедших.
Вместе с Континентальной хоккейной лигой мы сделаем ролики, которые покажем на всех стадионах во время матчей.
Хотим, чтобы тех игроков пригласили на игры, нужно, чтобы люди их вспомнили», – сказал Третьяк.
Глава ФХР также сообщил, что всем участникам Суперсерии будут подарены памятные перстни.